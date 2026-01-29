レッドソックスの吉田正尚が、YouTubeチャンネル『渡部のサシ飲み』で24日に公開された動画に出演。期待を寄せる若手選手を明かした。吉田正尚○吉田正尚が期待を寄せる若手選手渡部建(アンジャッシュ)から「下の世代でどうですか? 『こいつすごいな』とか『こいつは今後もっと(活躍する選手に)なるだろうな』とか」と問われ、吉田は「期待も含めて……」と前置きした上で、「自主トレしてるメンバーもそうなんでしょうけど、藤原