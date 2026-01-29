Image: legdrubma/Shutterstock.com この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2019年1月29日、「Appleが『ゲーム版Netflix』を準備中？」という記事を掲載しました。当時はサブスク全盛の時代。そんな中、Appleが「ゲーム版Netflix」で業界の構造を変えようと