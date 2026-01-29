米国代表のユニホームもマイナーチェンジ人気野球ゲーム「MLB The Show」の2026年版パッケージが27日（日本時間28日）に発表され、カバーアスリートにアーロン・ジャッジ外野手が選ばれた。今回は3月にWBCが行われるということもあり、WBCのユニホームを着用したジャッジが登場。ユニホームが“新デザイン”となっており、注目を集めている。前回大会は決勝で日本に敗れた米国代表は、今回はジャッジが主将を務め、タリク・ス