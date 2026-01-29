Ice Braveで共演フィギュアスケートの元世界王者・宇野昌磨さんがプロデュースするアイスショー「Ice Brave 新横浜 Special Edition」が30日から、KOSE新横浜スケートセンターにて開催される。これまでのショーでカップルを組み、アイスダンスを披露してきた本田真凜さんが成長の軌跡をインスタグラムに公開すると、ファンから反響が届いている。本田さんはインスタグラムに「2024 vs 2026カメラロールを見返してたら成長の