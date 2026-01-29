インフルエンサーの早坂ゆう（19）が28日、自身のインスタグラムを更新。芸能事務所「TWIN PLANET」に所属することを発表した。 【写真】ソックリすぎる早坂ゆう&あいどっちも美女すぎ！ 早坂は「この度、株式会社『TWIN PLANET』に所属することになりました。ご報告が大分遅れてしまいました、、！」と同事務所入りを発表。今後について「今年新しいことに挑戦します！」と記し、「まだ皆にはちゃんと伝えられ