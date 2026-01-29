トンネルで一気に通過台風で被災した国道349号の復旧が完了します。国土交通省や福島県が整備を進めてきた国道349号の「山側への別ルート」が、2026年1月31日（土）15時に開通します。【トンネルで一気に！】開通する国道349号「山側への別ルート」を見る（地図と写真）国道349号は、茨城県水戸市と、仙台市の南側に位置する宮城県柴田町を南北に結ぶ道路です。福島から宮城にかけては阿武隈川沿いに北上します。並行する鉄道