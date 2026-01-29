▼青森県（青森地方気象台・２９日５時）【津軽】雪後くもり【下北】雪時々止む【三八上北】くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・２９日５時）【内陸】くもり時々晴れ【沿岸北部】晴れ時々くもり【沿岸南部】晴れ時々くもり▼宮城県（仙台管区気象台・２９日５時）【東部】くもり後時々晴れ【西部】雪後くもり▼秋田県（秋田地方気象台・２９日５時）【沿岸】雪【内陸】雪▼山形県（山形地方気象台・２９日５時）【村山】雪【置賜】雪