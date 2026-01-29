亡くなった夫の思い出話をしているとき、突然遺品が反応した…。夫に先立たれた妻たちは、ときに信じられないような体験をするのだという。自身も夫をがんで亡くしている筆者が、2人の女性から聞いた不思議な出来事とは。※本稿は、ジャーナリストの河合真美江『喪の旅 愛しい人に出会い直す』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。市民ランナーだった夫への「余命数カ月」の宣告走るのが好きで