テレビ朝日系ドラマ「探偵さん、リュック開いてますよ」（金曜後11・15）が29日までに公式インスタグラムを更新。人気女優がさきいかを噛んでいるオフショットを投稿した。公式インスタグラムでは「#探偵リュック 観光案内所」と題して投稿。「さきいかを噛むあおい」と、ドラマに出演中の女優・郄橋ひかるがさきいかを噛んでいるオフショットを投稿した。ネットでは「めっさ似合う」「可愛い！」「いつも最高」「超