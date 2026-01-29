アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は28日、金融政策を決定する会合を開き、4会合ぶりに利下げを見送り、政策金利を据え置くことを決めました。FRBは28日、金融政策を決定する会合で、去年7月以来4会合ぶりに利下げを見送り、政策金利を3.5％から3.75％に据え置くことを決めました。FRB・パウエル議長「アメリカ経済は去年、堅調なペースで拡大し失業率にも安定化の兆しがみられる」その上でパウエル議長は過去3回