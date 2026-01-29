英語文学教授と教え子が繰り広げるワンシチュエーション会話劇『アバウトアス・バット・ノット・アバウトアス』をご紹介します。劇的な変貌を遂げる90分の会話劇著名な作家である恋人マルコスを亡くしたばかりの英語文学教授エリックと、その教え子ランスが、レストランで語り合ううちに、自ら命を絶ったマルコスをめぐる秘密が浮かび上がる。トランスジェンダー女性の誇り高い人生を描いたフィリピン映画『ダイ・ビューティフル』