フラットプレーンクランク採用メルセデスAMGは、最高出力600psを超えるハードコアなV8搭載『CLEクーペ』の発売準備を進めている。【画像】超高級な限定生産『ミトス』シリーズ第2弾がまもなく登場【新型のプロトタイプとSLピュアスピードを詳しく見る】全22枚この高性能モデルは、AMGの限定車シリーズ『ミトス』の第2弾となる。ミトス第1弾は、『SL 63』をベースにして2024年に発売された『ピュアスピード』だ。『CLE』ベースで