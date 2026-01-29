【ニューヨーク共同】米電気自動車（EV）大手テスラが28日発表した2025年10〜12月期決算は、本業のもうけを示す営業利益が前年同期比11％減の14億900万ドル（約2160億円）だった。米国でのEV購入を巡る税制優遇措置の廃止などを背景に、販売が伸び悩んだことが響いた。売上高は3％減の249億100万ドル、純利益は61％減の8億4千万ドル。10〜12月期の世界販売台数は16％減の41万8227台と振るわなかった。EV需要が鈍化傾向にあるこ