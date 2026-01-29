【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円24銭円安ドル高の1ドル＝153円38〜48銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1949〜59ドル、183円23〜33銭。ベセント米財務長官が円高誘導のための為替介入は実施しておらず、強いドル政策を堅持すると強調。日米の協調介入の観測が後退し、円売りドル買いが優勢となった。