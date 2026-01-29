プロ野球・巨人は春季キャンプに先んじて、宮崎での合同自主トレを実施中。これには一軍キャンプに参加する選手らが参加しており、FAで加入した則本昂大投手も早速ブルペンで投球を行うなど汗を流しています。27日には選手会主導での決起集会も実施。戸郷翔征投手は、則本投手とも言葉を交わしたそうで「席はちょっと離れてましたけど、『教えてよ』って話をされて『自由にやってください』って話はしました」と笑顔を見せます。さ