1歳3カ月の子どもがバットを握り、誰にも教わっていないのに見事な構えを見せる写真がThreadsで話題を呼んでいる。投稿したのはai（@ai__home__log）さん。「すでに強打者のオーラがありますね」「バット持って打てる雰囲気出してるの凄い」などのコメントが寄せられ、11万回表示、5300以上のいいねを記録した。野球一家に生まれた"天才打者"の日常について、お母さんに話を聞いた。【別カット】なかなか渋い顔で…プロさながら