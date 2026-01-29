「産業の黄金」と称されるPOE（ポリオレフィンエラストマー）について、新疆独山子石化公司で気相法による工業化量産と大規模供給を実現した。2025年の生産量は計6万トン近くに達し、太陽光発電や新エネルギー自動車など新興産業における輸入製品への依存を効果的に緩和する見込みであることが、中国石油天然ガス集団（中国石油）への取材で分かった。人民日報が伝えた。POEはプラスチックの加工性とゴムの高い弾性を併せ持ち、太