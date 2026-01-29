物流と生活の交通ネットワーク改善に期待広島市佐伯区で整備が進められていた西風新都環状線が、2025年12月21日に供用を開始しました。どのような道路で、開通してどう便利になるのでしょうか。西風新都環状線は、広島市佐伯区の1丁目付近から石内北五丁目付近にかけて敷設された延長1.96kmの市道です。【画像】超便利!? これが「西風新都環状線」の概要です（30枚以上）原爆ドームや広島城などで知られる広島市中央部の