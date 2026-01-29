太ももを胸に寄せる動きが鍵…「軸足の沈み込み」を支える股関節の屈曲動作投球動作において下半身主導の力強いフォームを身につけるには、股関節の柔軟性と使い方が鍵を握る。軸足に体重を乗せて沈み込む際、股関節が適切に機能していないと上体が突っ込み、パフォーマンス低下や怪我につながる。首都圏を中心に年間20校以上を指導し、動作改善指導に定評があるトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、この問題解決のために「屈曲