アメリカの中央銀行にあたるFRB（連邦準備制度理事会）は28日、政策金利を据え置くことを決めました。FRBは声明で「経済活動は堅調なペースで拡大している」「失業率は安定化の兆しを見せ、インフレ率は依然としてやや高水準」だと指摘し、政策金利を3.5％から3.75％に据え置くと発表しました。12人の理事のうち、2人は0.25％の利下げを主張し、反対票を投じました。今後の利下げについて、FRBのパウエル議長は記者会見で「経済は