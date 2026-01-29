バスケットボールＢ１リーグの京都ハンナリーズは、第２１節・島根スサノオマジック戦（１月３１日、２月１日・京都市体育館）でサードユニホームを初披露する。クラブが、京都のシンボルである南座と、力強く縁起の良い書体「勘亭流（かんていりゅう）」を扱う書家・川端耕司氏（雅号は清波、４１）との合同プロジェクトで作成した新ユニホーム。南座の内装をイメージした赤が基調で、チーム名が「勘亭流」で刻まれている。“京