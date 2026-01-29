23:30チポローネECB理事、討論会出席 30日3:00米7年債入札（440億ドル） EU外相理事会 スターマー英首相、中国訪問（31日まで） ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（2月5日まで） 欧米主要企業決算 ドイツ銀行、SAP、アップル、VISA、キャタピラー ※予定は変更することがあります