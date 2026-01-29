今回は、暴言ばかり吐くモラハラ夫に、言葉を失ったエピソードを紹介します。鬼嫁呼ばわりする夫に…「自分勝手で暴言ばかり吐く夫に、イライラする毎日です。それに夫は、約束しても守らないこともよくあり……。この前も、夫は子供と動物園に行く約束をしていたのに、当日になって『今日ゴルフに行くから』と言って、消え去ってしまいました……。子供は大泣きしていて、本当に可哀想でしたね。そんなある日、夫は私の許可もなく