UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 バルセロナとコペンハーゲンの試合が、1月29日05:00にカンプノウにて行われた。 バルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラフィーニャ（FW）、フェルミン・ロペス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコペンハーゲンは鈴木 淳之介（MF）、ビクター・ダダソン（FW）、モハメド・エルユ