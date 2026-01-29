UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 パフォスとスラビア・プラハの試合が、1月29日05:00にアルファメガ・スタジアムにて行われた。 パフォスはブラド・ドラゴミル（MF）、アンデルソン（FW）、ジャジャー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスラビア・プラハはルカシュ・プロボド（MF）、エリク・プレコフ（FW）、ムハメドチャム・サラスビッチ（