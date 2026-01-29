「BCNランキング」2026年1月19日〜25日の日次集計データによると、スマートフォンシリーズ別（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 17（アップル）2位iPhone 16e（アップル）3位iPhone 16（アップル）4位Pixel 9a（Google）5位iPhone 17 Pro（アップル）6位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）7位arrows We2（FCNT）8位AQUOS wish5（シャープ）9位moto g66j 5G（Motorola Mobility）10位Gala