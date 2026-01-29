29日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比15ポイント安の3521.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3802.00ポイントボリンジャーバンド3σ 3713.11ポイントボリンジャーバンド2σ 3624.21ポイントボリンジャーバンド1σ 3578.25ポイント一目均衡表・転換線 3560.80ポイント5日移動平均 3535.49ポイント28日TOPIX現物終値 35