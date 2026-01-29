29日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の683ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 776.63ポイントボリンジャーバンド3σ 751.51ポイントボリンジャーバンド2σ 726.40ポイントボリンジャーバンド1σ 721.24ポイント200日移動平均 710.80ポイント5日移動平均 709.00ポイント一目均衡表