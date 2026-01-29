福士蒼汰が主演するフジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(毎週火曜21:00〜 ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)の第3話が、27日に放送された。今作はこれまで数多く制作されてきた“警察ドラマ”の中でも、知られざる“警視庁広報課”を舞台にした完全オリジナル作品。今回は「実名報道」をテーマに、広報、マスコミ、そして加害者、被害者とそれぞれが抱える“怖ろしさ”を克明に描いた。テレビ局記者役の金子ノブ