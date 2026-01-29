オムニバス映画『GEMNIBUS vol.2』に収録される土海明日香監督の短編アニメ『もし、これから生まれるのなら』より、幻想的な旅路を映す予告編と、少女の決意を宿すキービジュアルが解禁。あわせて、音楽と主題歌は映画『国宝』の主題歌を手がけた原摩利彦と坂本美雨が担当することも発表された。【動画】『もし、これから生まれるのなら』の幻想的な旅路を映した予告日本映画界を牽引し続ける東宝が展開する才能支援プロジェク