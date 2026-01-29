RIP SLYMEのライブ＆ドキュメンタリー映画『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』より、ラストライブ直前のありのままの5人を映し出す予告映像とポスタービジュアルが解禁された。【動画】『RIP SLYME THE MOVIE ‐25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY‐』予告2025年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である2026年3月22日まで、期間限定で5人体制での活動を再開したRIP SLYME。本作は、日本のヒップホ