俳優の岡田将生と高畑充希夫妻が28日、それぞれのインスタグラムのストーリーズで第1子が誕生したことを発表した。 【写真】ゆったりコーデで登場大きくなったおなかをなでる高畑充希 夫婦連名で「無事家族が増えました産まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います。昨年は沢山のお心遣い、ありがとうございました！」と感謝とともに報告した。 岡田と高畑は2