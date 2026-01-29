ル・アーブルで評価を高める日本代表DF瀬古歩フランス1部ル・アーブルの日本代表DF瀬古歩夢が、今季のプレーを絶賛されている。フランスメディア「フットメルカート」では「難攻不落の砦」と称された。瀬古は今季に向けスイス1部グラスホッパーから移籍加入し、「本来のポジションではない」というボランチで奮闘している。一方で、そのプレーぶりはル・アーブルの絶対的な中心選手として認識されるもので、「デュエルで安定感