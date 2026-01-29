米アリゾナ州の国境地帯で、市民が国境警備隊員の発砲を受ける事件が起きた。事件は27日（現地時間）午前7時30分ごろ、アリゾナ州南部の国境地帯にあるピマ郡で起きた。米国人のパトリック・ゲーリー・シュレーゲル（34）が、国境警備隊（USBP）隊員の発砲を受けて重傷を負った。地元保安官によると、人身売買の容疑者を追っていた隊員が不審なトラックを停止させようとした。運転していた男性は車から降り、銃撃を交わしながら逃