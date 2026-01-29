〈【衆院選予測2026】参政党が議席7倍増の衝撃予測！幹事長vs元ナンバー2の“W不倫”対立、豊田真由子vs梅村みずほの内輪揉め勃発も立候補者数は第3党に〉から続く1月19日、高市早苗総理が首相官邸で記者会見を開き、衆議院の解散を正式表明した。衆院選の勝敗ラインについては「与党過半数」とし、進退をかけると言及。26日の党首討論会では、進退について勝敗ラインに届かなかった場合「即刻退陣することになる」と明言した