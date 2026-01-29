タレントのさとう珠緒（53）が29日までに自身のインスタグラムを更新。初代ミニスカポリスメンバーから誕生日のお祝いをしてもらった様子を投稿した。今月2日に53歳の誕生日を迎えたさとう。自身のインスタグラムで「今年もりこちゃんにお祝いしてもらいました〜」と初代ミニスカポリスメンバーである福山理子との2ショットを公開した。「ワンコのブランケット可愛い。ありがとう〜」とプレゼントに感謝した上で、「それにし