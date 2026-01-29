1月25日放送の『ABEMAスポーツタイム』に、森保JAPANが誇る若きディフェンダー鈴木淳之介選手が登場。“あのブラジル戦”を振り返る中で、代表メンバーとの微笑ましい関係性を伺わせた。【映像】先輩・久保建英との関係性を語る鈴木淳之介昨年10月に行われたブラジル代表との強化試合で頭角を現した鈴木選手は、「あの一戦でやっと認められたというか、自分のプレーをわかってくれた」と述懐。22歳とは思えない冷静な分析ぶりに、