TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が29日、総合司会を務める同局「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）を欠席した。番組冒頭、江藤愛アナウンサー、吉村恵里子アナウンサー、小沢光葵アナウンサー、古田敬郷アナウンサー、「櫻坂46」松田里奈が並ぶ中、いつもは中央に立つ安住アナの姿はなし。江藤アナが「朝8時まで私たちがお送りします」とあいさつした。その後、吉村アナが「安住アナはきょう、番組取材のためお休みです」