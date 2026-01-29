別荘か親戚の家に来たような気楽さで訪ねられるのが「自分サイズの小さな宿」の魅力だ。別荘ならば料理は自分で用意しなければいけないけれど、小さな宿では料理はしっかり出してくれる。しかも、とびきりおいしい料理ならば、旅慣れた大人もきっと満足できることだろう。1組限定から10室までの小さな宿を3軒紹介する。ふだん味わえない料理がある宿の条件20代の頃は旅館の料理は何でもおいしく感じられた。しかし、年齢を重ねたい