FC町田ゼルビアは１月28日、スコットランドリーグのリビングストンからオーストラリア人FWテテ・イェンギを期限付き移籍で獲得したと発表。レンタル期間は2026年６月30日までとなっている。母国やイングランド、フィンランドのクラブでのプレー経験があるイェンギは、町田の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。 「こんにちは、町田の皆さん！この素晴らしいクラブと契約できたことを、本当に嬉しく思っていま