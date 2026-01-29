2022年に芥川賞を受賞され、一躍注目を集めている作家の高瀬隼子さん。2019年に「犬のかたちをしているもの」ですばる文学賞を受賞しデビュー。2024年には『いい子のあくび』で芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞されています。芥川賞受賞作の『おいしいごはんが食べられますように』は、日本の会社員生活の現状をリアルに描き取った作品として世界中から翻訳依頼が殺到！2024年にスウェーデン語版が出版されたことを受け、現地から