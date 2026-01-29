「好きだったサッカークラブに通わなくなった」「急に成績が悪くなった」「食事を残すようになった」親が思ういつもと違う「あれ？」という子どもの様子……。もしかして学校や友だちと何かあったのか、もしかして、いじめ!?とさまざまな思いがよぎるが、そこに「うつ病なのかも!?」という連想を持つ親はあまり多くないかもしれない。しかし、あれ？なんだかいつもと違う……の原因が、うつ病であったということもある。大人の