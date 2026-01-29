米国の先行きに悲観的米保守系紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が1月8〜13日までの6日間、全米の登録有権者1500人を対象に米調査会社インパクト・リサーチとナショナル・リサーチの2社に委託して世論調査を行った（注：675人は電話による調査／825人がTTW＝スマホやPCのWeb画面で回答する方式）。A4版21頁に網羅された調査結果をチェックする（質問と回答は48項目に及ぶ前例が殆どない大規模な調査）。冒頭の「米国は『