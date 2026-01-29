元ソフトバンク監督・藤本博史インタビュー（後編）常に優勝、日本一を求められるソフトバンクの監督という重責。その座に就きながら、藤本博史が何よりも大切にしていたのは「選手を気持ちよく試合に送り出すこと」だった。優勝は果たせなかったが、名将たちから学んだ指導論と、コミュニケーションを軸にしたチームづくりを振り返る。監督就任1年目の2022年、開幕セレモニーで神輿に乗って登場した藤本博史氏photo by Sankei