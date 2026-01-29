1月22日、少なくとも35カ国がスイスのダボスにおいて「平和評議会憲章」（Board of Peace Charter）に合意した（下の写真を参照）。中央に座るドナルド・トランプ米大統領の満面の笑みからわかるように、平和評議会はトランプ主導で設立されたものであり、今後、国連に代替する組織に変貌する可能性を秘めている。そこで、今回はこの評議会について深堀りし、その深謀遠慮について考えたい。平和評議会設立までの物語国連安全保障