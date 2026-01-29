元ソフトバンク監督・藤本博史インタビュー（前編）通算1103試合出場、105本塁打。数字だけを見れば、派手さはないかもしれない。しかし藤本博史は、「塁に出る」ことに徹底してこだわり、自らの居場所をプロの世界で築き上げた。現役時代の自己分析から、引退後の異色の経験、そして指導者としての原点を語る。2022年から２年間、ソフトバンクの監督を務めた藤本博史氏photo by Sankei Visual【出塁率にこだわった現役時代】