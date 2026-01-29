2020年に企画がされた青春恋愛映画の名作『ダーティ・ダンシング』（1987）の続編が本格始動したようだ。予定通り、オリジナル映画に主演したジェニファー・グレイが続投し、『ハンガー・ゲーム0』のプロデューサー2人が参加することが明らかとなった。米が報じている。 『ダーティ・ダンシング』は1963年を舞台に、家族と共に避暑地に訪れた17歳の少女、ベイビーことフランシス