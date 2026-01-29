2025年11月24日午後0時30分ごろ、東京都足立区梅島2丁目付近の国道4号で起きたひき逃げ事件は、14人もの死傷者を出す大惨事となった。事件の衝撃は大きかったが、同時に多くの人は「またか」という既視感もあったのではないだろうか。近年、車両が歩行者に突っ込む暴走事件は、もはや珍しい出来事ではなくなっているからだ。NEWSポストセブンの取材によると、横尾優祐容疑者（37）は、数年にわたって精神科への通院歴があり、向精