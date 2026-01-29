住宅ローンの繰り上げ返済はするべきか。元国税専門官の小林義崇さんは「低金利が続く現在の日本では、住宅ローンを繰り上げ返済する人ほど、長期的には資産形成で不利になるケースが少なくない。結果として1000万円単位の機会損失をすることになる」という――。（第3回）※本稿は、小林義崇『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』（講談社+α新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takas