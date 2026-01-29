2025年11月24日に発生した「足立区14人死傷ひき逃げ事件」。横尾優祐容疑者（37）は、数年にわたって精神科への通院歴があり、向精神薬の副作用（眠気、判断力や反射運動能力低下）があるため、主治医から運転を止められていたという報道もあった。事件直前に通院先と薬を変えていたことも指摘されていた。向精神薬の添付文書には、車の運転以外にも人命に関わるような機械の操作も「禁止」もしくは「注意」するよう明記されている